Прямые рейсы в жаркие страны доступны для тюменцев на новогодних каникулах

Некоторые тюменцы предпочитают встречать Новый год не в заснеженной холодной Сибири, а в теплых краях, у моря. Эксперты отмечают, что на время каникул цены на зарубежные путевки традиционно выше, при этом вылеты можно запланировать не только из Екатеринбурга или Москвы, но и напрямую из Тюмени.

Как отметила руководитель турагентства Евгения Мурзина, из Тюмени есть вылеты на Новый год и каникулы в Таиланд, стоимость отдыха на 12 ночей в трехзвездочном отеле с завтраками обойдется от 50 тыс. рублей с человека. Чуть дешевле выйдет путевка во Вьетнам. С 31 декабря на 7 ночей осталось 4 места на рейсе из Тюмени в ОАЭ – от 50 тыс. рублей на человека, также есть вылет на 10 ночей – от 55 тыс. руб. с человека на завтраках.

Из Екатеринбурга можно улететь на Шри-Ланку и в Гоа. Из Москвы есть места на вылеты во все вышеперечисленные страны плюс страны Карибского бассейна - Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы. В среднем нужно 60-100 тыс. рублей на человека, чтобы отдохнуть на сам Новый год, уложиться по датам в новогодние каникулы. Плюсом стоит учитывать расходы на питание, если путевка предусматривает только завтраки. По некоторым направлениям, например, в Эмиратах, есть обязательные новогодние или рождественские ужины. Если даты поездки выходят за пределы новогодних каникул, то цена, как правило, ниже, пишет "АиФ- Западная Сибирь".