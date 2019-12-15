Социальный видеоролик напомнит тюменцам о ценности семьи

В интернете выпустили социальный видеоролик о ценности семьи. Главный посыл — счастье ближе, чем кажется, когда рядом тот, кто вас любит.

Видеоролик показывает молодым парам, что ребенок сделает их жизнь счастливее, мотивирует принять решение стать родителями. Авторы идеи надеются, что через мини-историю они напомнят тюменцам о ценностях семьи.

В ролике снялись отец и сын — Дмитрий и Лев Богатовы. По сюжету мужчина недоволен, что приходится заниматься рутинными делами — чистить автомобиль от снега. Но все меняется, когда сын начинает ему помогать. Вместе они начинают дурачиться, играют в снежки – они счастливы.

Отметим, с 9 октября в Тюмени реализуется проект "Можно любить сильнее". Молодые семьи, которые решили стать родителями, могут получить бесплатную консультацию психологов регионального центра "Семья". На прием уже записались 50 тюменцев. Специалисты помогают разобраться, готовы ли молодые пары к решению завести ребенка, отвечают на вопросы развития и воспитания детей.

В рамках проекта прошли две открытые встречи с психологами, на которых тюменцы говорили о страхах, барьерах и о том, как достигнуть гармонии в семейной жизни. Если нет возможности посетить специалиста лично, то можно обратиться в онлайне. Анонимная консультация проходит во всех популярных соцсетях и мессенджерах, пишет "Мегатюмень".