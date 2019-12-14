Тюменские студенты снимут фильм к 75-летию Победы

В областной столице стартовала патриотическая акция "Тюменский десант", основной ее этап придется на конец января 2020 года. Тогда участники отправятся по районам региона, будут встречаться с ветеранами, помогать им по хозяйству, а собранные материалы станут основой большого документального фильма к 75-летию Победы.

В этот раз инициативу тюменцев поддерживает Фонд президентских грантов: на выделенные средства студенты закупили аппаратуру и материалы для проведения мероприятий, а также подарки для старшего поколения, сообщает "Тюменская область сегодня".

А пока, до конца года студенты, разделенные на сборные отряды, будут проводить для школьников различные мастер-классы и лекции, а также посетят ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

"Первым к работе приступил отряд "Красная звезда". Его бойцы 10 декабря побывали в школе №43. 16 декабря снежный десант "Хаски" посетит школу №26, а 18 декабря эстафета перейдет "Тюменскому соболю" и школе №22", – рассказала куратор акции, командир регионального отделения Российских студенческих отрядов Анастасия Досхоева.

Ребят начальной школы волонтеры научили изготовлению деревянных значков и кормушек для птиц, для учащихся 5-8 классов провели уроки мужества и экологии. С выпускниками бойцы "Красной звезды" обсудили вопросы кибербезопасности и рассказали о нюансах поступления в вуз. В школу студенты прибыли вместе с передвижной выставкой, посвященной Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО" – именно она послужила прообразом тюменского проекта.