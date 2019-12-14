Тюменцев научат правильно мечтать и планировать

Как грамотно визуализировать и составлять карту желаний, тюменцы смогут узнать в мультицентре "Моя территория" 19 декабря на встрече с психологом-консультантом и эксперт в гельштат-терапии Еленой Халеевой, пишет "Мегатюмень".

"Карта желаний — очень мощный инструмент, который достает из нашего подсознания все сокровенные желания и помогает им реализоваться. Поскольку, вынося на бумагу, визуализируя мечты, мы можем понять, как мечты исполнить в действие. У составления такой карты есть несколько важных нюансов, именно об этом поговорим на нашей встрече", — отметила Елена Халеева, психолог-консультант.