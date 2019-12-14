В Тюменской области проходит бесплатная вакцинация от кори

Бесплатно привиться от кори жители Тюменской области могут в поликлиниках по месту жительства, предъявив полис ОМС.

Прививаться необходимо детям в возрасте 1 год и 6 лет, а также взрослым до 55 лет, не болевшим этой инфекцией, не привитым, не имеющим сведений о прививке и привитые однократно.

Если по каким-то причинам вы не хотите или не можете пойти в поликлинику, то поставить прививку можно и в частных медцентрах Тюмени, в этом случае стоимость услуги будет от 600 до 1500 руб. в зависимости от вакцины, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Отметим, что в Тюменской области с 16 ноября по 10 декабря этого года зарегистрировано 7 случаев кори, сообщает региональный Роспотребнадзор. Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора.

Корь – это вирусная инфекционная болезнь, передающаяся от человека к человеку воздушно-капельным путем. Она характеризуется лихорадкой, интоксикацией, высыпаниями на коже. Заболевание опасно осложнениями: пневмонией и менингоэнцефалитом, нередко оставляющим необратимые последствия для центральной нервной системы.