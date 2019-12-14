Тюменские работодатели ищут водителей и охранников

Самыми популярными профессиями, на которые открыто больше всего вакансий через Центр службы занятости населения Тюмени и Тюменского района – водитель и охранник. На них требуются 864 и 607 соискателей соответственно.

Для охранников есть 607 вариантов, средняя зарплата составляет 23 тыс. 519 руб. Еще 434 вакансии — для сварщиков-операторов, средняя зарплата - 35 тыс. 875 руб. Зарплаты выше 40 тысяч рублей предлагают монтажникам, изолировщикам, машинистам. Меньше 20 тысяч рублей - грузчикам, кассирам, рабочим, уборщикам, официантам, горничным, пишет "Вслух.ру".

С начала 2019 года более 54 тысяч граждан обратилось в службу занятости населения. 1 декабря 5666 человек состояли на регистрационном учете в качестве соискателей. Для сравнения: 1 июля на учете было 8909 человек.

По последним данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, с начала 2019 года более 54 тысяч граждан обратилось в службу занятости населения. 1 декабря 5666 человек состояли на регистрационном учете в качестве соискателей. Для сравнения: 1 июля на учете было 8909 человек. Всего в областном банке 16 468 вакансий, то есть по три варианта на соискателя.