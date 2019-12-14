Парад Дедов Морозов пойдет в Ялуторовске

Новогодняя кампания в Ялуторовске официально стартует 22 декабря с яркого события – парада Дедов Морозов и Снегурочек. Присоединиться могут все желающие.

В этот день колонна ялуторовчан в образах новогоднего волшебника и его свиты пройдет вдоль центральных улиц города и остановится на Сретенской площади, где откроется ледовый городок и загорится главная новогодняя ель Ялуторовска, сообщает "Тюменская область сегодня".

Принять участие в шествии может любой желающий. Для этого достаточно костюма Деда Мороза или Снегурочки. Присоединиться к параду также могут и автомобилисты, украсив свои машины новогодней атрибутикой. Фантазия участников ничем не ограничивается. Заявки на участие принимаются до 18 декабря в МАУК "Арт-Вояж".

После хороводов вокруг новогодней елки многочисленных Дедов Морозов и Снегурочек ждет церемония награждения, где обладателям красочных и оригинальных костюмов будут вручены призы. Здесь же можно будет согреться горячим чаем и поучаствовать в танцевальном флешмобе.

Парад Дедов Морозов и Снегурочек несколько лет подряд собирает в Ялуторовске множество участников и зрителей. В 2018 году желающих стать частью этого события собралось более 100 человек, и в этот раз будет не меньше.