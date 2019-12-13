Тюменских водителей массово проверят на трезвость

В эти выходные Госавтоинспекция Тюменской области проведет мероприятия по противодействию пьяному вождению.

Наряды ДПС будут нести службу в местах, где случались ДТП с водителями в состоянии опьянения, точечные рейдовые мероприятия на участках улично-дорожной сети, используемых автомобилистами для объезда центральных магистралей и постов ДПС, возьмут под контроль места вероятного совершения подобных нарушений и проведут целенаправленные проверки водителей в вечерние, ночные и утренние часы.

С начала года на дорогах Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 7713 водителей в состоянии опьянения.