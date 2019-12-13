Тюменских водителей массово проверят на трезвость

15:47 13 декабря 2019
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В эти выходные Госавтоинспекция Тюменской области проведет мероприятия по противодействию пьяному вождению.

Наряды ДПС будут нести службу в местах, где случались ДТП с водителями в состоянии опьянения, точечные рейдовые мероприятия на участках улично-дорожной сети, используемых  автомобилистами для объезда центральных магистралей и постов ДПС, возьмут под контроль места вероятного совершения подобных нарушений и проведут целенаправленные проверки водителей в вечерние, ночные и утренние часы.

С начала года на дорогах Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 7713 водителей в состоянии опьянения. 

Теги: пьяные водители
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