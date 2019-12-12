Тюменские поликлиники ждут женщин на обследование в субботу

В эту субботу, 14 декабря, профилактическая акция "Доктор с вами" в тюменских поликлиниках будет посвящена вопросам женского здоровья.

С 9 до 15 часов во всех территориальных поликлиниках города для женщин будет организовано обследование на микрофлору и цитологическое исследование с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Также по показаниям будут выполнены кольпоскопия (обследование шейки матки), ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, маммография. Всех проконсультирует врач акушер-гинеколог, который при необходимости назначит дополнительное обследование. Для участия в профилактической акции "Доктор с вами" не нужна предварительная запись.

Пациентки, проживающие в районе обслуживания Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ("Водников"), а также АО "Здоровье" (ул. Маршала Захарова, 13) могут обратиться в поликлиники №1 и №8.