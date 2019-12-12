Как подобрать для себя идеальный Интернет-браузер?

Современный человек каждый день выбирается в Интернет. Процесс это настолько обыденный, что зачастую мы и не задумываемся, что используем для этого специальные программы – браузеры. Между тем, программ таких – великое множество, и каждая из них обладает своими плюсами и минусами.

ООО "Русская компания" подготовила обзор самых популярных Интернет-браузеров, чтобы каждый мог сделать выбор себе по душе и путешествовать по Сети максимально комфортно.

Одним из самых популярных браузеров во всем мире является Google Chrome. По данным на 2019 год он занимается порядка 42% этого рынка. И это не спроста.

Браузер поддерживается на множестве операционных системах как на коппьютерах, так и в смартфонах: Windows, iOS, Android, MacOS, Linux и, конечно, на собственной Chrome OS. Не работает браузер разве что на машинах с экзотической для России системой Unix.

К числу неоспоримых плюсов относится высокая скорость работы браузера, достойный уровень безопасности (Google Chrome обладает приличной базой фишинговых и вредоносных ресурсов, а при открытии подозрительных файлов с расширением .bat, .exe или .dll всегда переспрашивает пользователя), стабильная работа и интуитивно понятный интерфейс. А для любителей скрываться от "мирового правительства" или настойчивых маркетологов присутствует режим "Инкогнито", в котором пользователь не оставляет следов посещения сайта.

Также здесь есть мало кому известный диспетчер задач меню "Дополнительные инструменты", позволяющий в ручном режиме отследить, сколько памяти использует тот или иной плагин, мало кем любимый, но всё-таки популярный автоматический перевод страницы с иностранных языков и возможность осуществлять поисковые запросы голосом (О’кей, Google).

Но не обошлось и без недостатков. Для стабильной работы системы браузеру требуется примерно 2 гигабайта оперативной памяти, приложение тратит много заряда на смартфонах и ноутбуках, а большая часть полезных плагинов выполнена только на английском языке. Впрочем, плюсов у Chrome гораздо больше.

Yandex.Broser – один из самых молодых и самых хороших одновременно. И очень популярный в России. Главным образом потому, что может "вшивать" в себя множество полезных сервисов "Яндекс", что очень удобно. А из операционных систем Yandex.Broser поддерживает даже UNIX. Вкупе с высоким уровнем безопасности, автоматическим блокировщиком рекламы, удобной системой для просмотра документов различного формата и встроенным переводчиком это делает браузер "Яндекса" очень крутым. И режим "Инкогнито" есть. Правда, порой возникают проблемы с переносом настроек и истории, да и без сервисов "Яндекса" браузер весьма ограничен.

Самый популярный зарубежный браузер и одновременно самый мультиплатформенный – Mozilla Firefox. "Лисенок" идет даже на таких системах, как Solaris, OS/2, BeOS, Maemo, MeeGo, не говоря уж об Android, Windows, Linux, MasOS и UNIX (только владельцев айфонов почему-то обделили).

Фишка "лисёнка" - открытый программный код движка. Это означает, что любой может создать плагин на свой вкус и применять в браузере. Поэтому расширений тут – масса (более 100 000), и каждый найдет что-то себе по душе. При этом браузер очень удобен, надежен, гарантирует высокую конфиденциальность, обновляется в фоновом режиме и даже может настроить приватный просмотр страничек (чтобы нежелательные сайты и люди не собирали информацию о вас).

Но и на солнце бывают пятна: браузер не слишком оптимизирован, требует много оперативной памяти, а некоторые ресурсы просто его не поддерживают.

Пришло время старейшего обозревателя – Opera. Этот браузер бьет все рекорды кроссплатформенности: Android, Windows, Linux, MasOS, UNIX, Solaris, OS/2, BeOS, Maemo, MeeGo, Wii, Windows Mobile, Symbian OS, BlackBerry OS, J2Me, QNX...

Главное достоинство "Оперы" - скорость. Достигается это благодаря режиму турбо, который значительно повышает скорость загрузки страниц за счет использования облачных технологий и при этом экономит трафик, что важно для мобильных пользователей. Да, режим "Инкогнито" тоже никуда не делся, а в отдельных версиях есть даже встроенный VPN, что позволяет посещать даже заблокированные сайты.

Впрочем, браузер не избежал проблемы с большими запросами оперативной памяти, да и стабильная работа не является его сильной стороной, возможны ошибки и подписания при открытии множества вкладок, особенно на слабых машинах.

K-Meleon – браузер исключительно для системы Windows. Чем же он хорош? А тем, что для этой операционки он максимально быстр и минимально требователен, при этом можно подобрать оптимальные расширения под пользователя. Так что, если вы о нем не слышали, советуем обратить внимание.

Internet Explorer для многих пользователей стал синонимом "тормозов". Последние версии, конечно, несколько исправили сложившийся имидж, однако конкурировать с ребятами выше обозреватель всё равно может едва ли. С другой стороны, он вшит в Windows, что может быть важно для организаций, использующих лишь определенное программное обеспечение. Также он может быть полезен для входа в веб-интерфейс домашнего роутера и прочего сетевого оборудования.

Safari – браузер, который входит в топ-5 по всему миру и вполне мог бы даже соперничать с Google Chrome… Но он больше не обновляется и поддерживается полноценно только на MacOS и iOS.

Для тех, кто принципиально не хочется пользоваться Google Chrome отлично подойдет SRWare Iron. Правда, в смартфоне с него в Интернете не посидишь. Зато в браузере не встроены сервисы Google, кроме поисковика, а это значит, что никто не будет следить за вашими поисковыми запросами. Из минусов – ручное обновление, но оно же и плюс – экономит ресурсы компьютера.

Tor Browser – находка для тех, кто любит сидеть на заблокированных сайтах, к примеру, торрент-трекерах. Пользователь может на условиях полной анонимности заниматься серфингом сайтов, при этом не будет сохраняться история посещений, flash, cookie, а также кеш. Но за неуловимость приходится платить: браузер работает медленно, в нем трудно смотреть фильмы или слушать музыку, да и пойдет он далеко не на каждой операционной системе.

Впрочем, каким бы браузером вы не пользовались, комфортный серфинг по Сети обеспечен вам лишь при высокой скорости и стабильности соединения. Обеспечить и первое, и второе в Тюмени и Тюменском районе может ООО "Русская компания".

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