Мурат Тулебаев: Губернаторские чтения дают конкретные результаты

Губернаторские чтения - очень важная и нужная региону образовательная и дискуссионная площадка. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутат Тюменской городской думы Мурат Тулебаев.

"Доклад члена-корреспондент РАН Сергея Афонцева о конкурентных преимуществах Тюменской области, прозвучавший на Губернаторских чтениях, произвел на меня замечательное впечатление. Он может служить для нас руководством к действию. Хотя нефтегазовая отрасль и является одной из основ нашей экономики, главное конкурентное преимущество региона - это все-таки человеческий капитал, в приумножение и развитие которого и следует вкладывать средства", - отметил депутат.

Развитие несырьевых секторов экономики, агропромышленного комплекса и туризма, поддержка малого и среднего бизнеса - важные направления совместной работы органов власти и предпринимательского сообщества, считает Мурат Тулебаев.

"Я полностью согласен с докладчиком - у нас пока не хватает туристической инфраструктуры, в том числе объектов придорожного сервиса. Чтобы туристы, отправившись в Тобольск или Ялуторовск, могли отдохнуть, переночевать, сходить в кафе. Думаю, в этой сфере Тюменской области есть над чем поработать в ближайшей перспективе", - сказал он.

Депутат обратил внимание и на необходимость дальнейшего прогресса в такой важной для региональной экономики отрасли, как производство оборудования для нефтегазового комплекса.

"Тюменские предприятия поставляют нефтегазовое оборудование крупнейшим компаниям, работающим в Югре и на Ямале. Семимильными шагами должно идти вперед и наше сельское хозяйство. Именно в агропромышленном комплексе есть серьезные резервы для развития малого и среднего предпринимательства на селе и в малых городах. Это касается не только производства сельхозпродукции, но и ее углубленной переработки. Чем больше малых предприятий будет работать в этой сфере, тем более приемлемыми для потребителя будут цены на продукты питания", - сказал Мурат Тулебаев.

Губернаторские чтения необходимы Тюменской области, как серьезная образовательная и дискуссионная площадка, подчеркнул Мурат Тулебаев.

"Среди участников чтений - львиная доля предпринимателей. Правительство Тюменской области приглашает экспертов высокого уровня, которые знают, как развивать экономику и выходить из стагнации, дают дельные советы, исходя из мирового опыта. Нам нужно черпать эти знания, использовать их на практике и двигаться вперед. Думаю, что Губернаторские чтения дают конкретные результаты. Нужно продолжать их проведение", - подчеркнул депутат.