На тюменской таможне у пассажира изъяли чучело животного, которому грозит исчезновение

Фото: пресс-группа Тюменской таможни

Тюменские таможенники изъяли у мужчины, вернувшегося из заграничной поездки, три бутылки, в каждой из которых было чучело змеи. Бутылки были направлены на экспертизу.

Оказалось, что мужчина привез моноклевую кобру, этот экземпляр поименован в перечне видов животных и растений, попадающих под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

"При их перемещении через таможенную границу необходимо их обязательное декларирование в письменной форме. Необходимо также специальное разрешение уполномоченного органа на ввоз на территорию Российской Федерации объектов, попадающих под действие конвенции", — разъясняет пресс-группа Тюменской таможни.

При прохождении таможенного контроля мужчина не подал таможенную декларацию на товар и не представил необходимых разрешительных документов. В отношении него были составлены административные протоколы. Ему грозит наказание в виде штрафа и конфискации объекта правонарушения.

Всего с начала 2019 года в зоне деятельности Тюменской таможни выявлено 8 аналогичных случаев, возбуждено 16 дел об административных правонарушениях.