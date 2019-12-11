В Тюмень привезли выставку о Михаиле Калашникове

В Музейном комплексе имени И.Я. Словцова открылась выставка "Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда". На ней представлены последние музейные исследования и "рассекреченные" документы, раритетные фотографии и личные вещи Михаила Калашникова.

Экспозиция включает свыше сотни предметов: модельный ряд автоматов и пулеметов Калашникова, модификации охотничьего карабина "Сайга", опытный автомат Александрова, современные образцы автоматов АК-12 и К-15, карабин со сбалансированной автоматикой SR-1.

Выставка — своеобразная визитная карточка Удмуртской республики —как исторически сложившегося оборонного региона и Ижевска — как города знаменитых оружейников.

Работа выставки "Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда." продлится до 20 апреля 2020 года.