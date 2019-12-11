В "Медгороде" появилось новое диагностическое оборудование за 24 млн рублей

14:21 11 декабря 2019
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В Тюмени в "Медицинском городе" в работу внедрены ультразвуковой процессор и линейный эхоэндоскоп. Современное оборудование позволит выполнять эндоскопическое ультразвуковое исследование органов желудочно-кишечного тракта, а также гепатобилиарной зоны (печень, желчный пузырь и желчные протоки) с возможностью одномоментного взятия биологического материала для верификации диагноза.

В дальнейшем это даст возможность подобрать наиболее подходящий курс химиотерапии для каждого пациента при подтверждении диагноза злокачественной опухоли. Ранее опухоли гепатобилиарной зоны диагностировались с помощью традиционного ультразвукового исследования и компьютерной томографии.

Новое оборудование стоимостью 24 млн рублей было приобретено в рамках реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город".

Теги: медицина , онкология
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