Тюменские кванторианцы приняли участие в хакатоне по созданию видеоигр GameDev Weekends

Обучающиеся детского технопарка "Кванториум" приняли участие в хакатоне GameDev Weekends, который проходил с 1 по 8 декабря, организованный нашими коллегами из екатеринбургского отделения детских технопарков "Кванториум".

Тюменские команды дистанционно участвовали в трансляции открытия, готовили свои проект, а затем отправились в Екатеринбург защищать его в очном туре, где продемонстрировали высокий уровень профессионализма разработанных проектов видеоигр.

GameDev Weekends – современная и перспективная площадка для молодых людей, позволяющая своими глазами увидеть и попробовать включиться в процесс создания видеоигр. За победу боролись ребята в двух возрастных категориях: от 13 до 17 лет и старше 18 лет.

Команды креативных и продвинутых ребят на протяжении недели готовили игровые проекты в жанре "Путешествие", участвовали в вебинарах от топовых специалистов в сфере индустрии видеоигр, участвовали в дискуссиях и обсуждениях, выполняли увлекательные задания от крупнейшего российского разработчика видеоигр Targem Games.

Накопленные знания и умения помогли ребятам в создании собственного игрового проекта, и в заключительный день работы GameDev Weekends каждая команда представила свой игровой проект, над которым работала на протяжении недели.

Кристина Рыбина, Всеволод Климов и Денис Гамов в составе тюменской команды "Беймакс" стали победителем первой категории с проектом игры под названием Little Adventure, получили дипломы, а так же ценные призы.

Также участие приняла команда кванторианцев "Камелот" (Павел Юрлов, Егор Азанов, Александр Кузнецов) с игрой City shooter, ребята произвели на жюри конкурса приятное впечатление и, конечно, получили дипломы участника GameDev Weekends, приобретя заодно неоценимый опыт и уверенность в своих силах.