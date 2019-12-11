Больше всего ДТП на тюменских дорогах произошло из-за несоблюдения очередности проезда

За 11 месяцев 2019 года на дорогах Тюменской области произошло 2198 ДТП. В них погибли 132 человека, 3036 человек получили травмы. По сообщению Госавтоинспекции Тюменской области, по всем показателям идет снижение по сравнению с 2018 годом.

546 ДТП случилось из-за несоблюдения водителями очередности проезда перекрестков, 442 — из-за превышения скорости движения, 167 — из-за нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов. 219 ДТП спровоцировали водители в состоянии опьянения, в этих авариях погиб 41 человек, 318 человек травмированы.

В этом месяце ГИБДД Тюменской области проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение дорожной аварийности в регионе #БезопасныеДорогиТюмени. Разъяснительная работа среди участников дорожного движения будет проводиться на постах ДПС, в общественном транспорте, в торговых центрах, местах массового притяжения людей. Для студентов и работников учреждений, автопредприятий пройдет "Тотальный экзамен по ПДД".