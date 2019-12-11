В Тюменской области многодетным семьям выдано 8,5 тысяч участков

По итогам 11 месяцев 2019 года в 13 из 26 муниципальных районов Тюменской области все многодетные семьи, поставленные на учет, стали обладателями собственных земельных участков.

В числе лидеров — Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский, Нижнетавдинский, Сорокинский, Уватский, Упоровский, Ялуторовский районы, Голышмановский городской округ и город Ялуторовск. Еще в 4 муниципалитетах осталось обеспечить участками меньше 10 % семей.

Всего с момента старта программы по обеспечению многодетных семей землей в 2011 году в регионе было выдано почти 8,5 тысяч участков, из них больше тысячи — за 11 месяцев этого года.

Получить бесплатный садовый участок или участок для индивидуального жилищного строительства может семья, имеющая трех и более детей до 18 лет (возраст детей учитывается только в момент подачи заявления). Участки предоставляются семьям, проживающим в Тюменской области на момент получения участка и не менее пяти лет до подачи заявления (в этот срок включается и проживание в Ханты-Мансийском или Ямало-Ненецком автономных округах). Семьи с родителем или ребенком с инвалидностью имеют право на первоочередное предоставление земельного участка.