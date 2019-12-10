На Тобольском тракте в ДТП пострадали пять человек

В Тюмени пять человек пострадали в столкновении микроавтобуса Peugeot и автомобилей Toyota и SsangYong. Авария произошла вчера, 9 декабря, в десятом часу вечера на Тобольском тракте.

"По предварительным данным, причиной ДТП стал неправильный выбор дистанции 36-летним водителем микроавтобуса Peugeot", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Различные повреждения получили водители Toyota и SsangYong, а также три пассажира — по одному из каждого транспортного средства.