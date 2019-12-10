Почти 5 тысяч тюменцев погасили долги, чтобы выехать за границу

В 2019 году в Тюменской области судебными приставами было вынесено почти 112 тысяч постановлений о временном ограничении должников в праве выезда за границу.

По сведениям службы судебных приставов, почти 5 тысяч граждан оплатили свои долги после того, как к ним была применена эта мера. Сейчас покинуть пределы страны из-за своих долгов не могут более 40 тысяч жителей Тюменской области.

Случается, что о запрете на выезд за пределы страны граждане узнают прямо в аэропорту или на границе. Чтобы этого не произошло, лучше заблаговременно проверить, нет ли вашего имени в списках должников.

Судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении, если размер задолженности превышает 30 тыс. рублей. В УФССП по Тюменской области отмечают, что эти поправки касаются не всех категорий исполнительных производств. При наличии долга в размере от 10 тысяч рублей могут лишиться права покидать пределы страны должники по алиментам, а также граждане, задолжавшие выплату возмещения вреда здоровью, вреда из-за смерти кормильца, а также в связи с имущественным ущербом или моральным вредом.

Проверить наличие задолженности можно с помощью электронного сервиса ФССП России "Банк данных исполнительных производств".