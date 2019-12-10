Травматологи советуют тюменцам быть осторожнее при украшении елки

В Тюмени экстренная медицинская помощь понадобилась женщине, которая упала с высоты, когда пыталась поместить гирлянду и игрушки на макушку новогодней ели. Женщина украшала высокую елку, стоя на столе. В какой-то момент она поскользнулась и упала на стул поблизости. Стул сломался, и тюменка серьезно поранилась острыми обломками. Пришлось проводить операцию и ушивать раны, рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2.

Травматологи ОКБ №2 просят тюменцев быть аккуратнее при украшении новогодней ели. По словам врачей, случаи травматизма при установке красавицы-ели отмечаются ежегодно. Падение даже с небольшой высоты порой приводит к вывихам, растяжениям и разрывам связок, переломам ребер и костей конечностей, что требует длительного лечения. Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, специалисты рекомендуют украшать новогоднее дерево не в одиночестве, а в компании близких — тогда будет кому вас подстраховать и подержать стремянку. Гладкая поверхность столов, тумб не способствует устойчивости, а отсутствие ограничителей по краям значительно усиливает риск падения.

Если в доме есть дети, то дерево необходимо дополнительно зафиксировать, например, привязать к стоящему рядом тяжелому неподвижному предмету. Стеклянные игрушки также могут стать причиной порезов и травм, поэтому стоит отказаться от них в пользу украшений из небьющихся материалов.