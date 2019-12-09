Более сорока специалистов будут консультировать тюменцев на форуме-выставке #возМОЖНОсти

Первый региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти пройдет в Тюмени 12 декабря. Это крупнейшее мероприятие в сфере реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Форум объединит ведущие организации социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости, спорта, общественные организации, а также производителей и поставщиков товаров и услуг реабилитационной направленности.

На выставке каждый участник презентует свои проекты, услуги или товары для людей с инвалидностью. В консультационных пунктах более 40 специалистов будут готовы ответить на вопросы, касающиеся всех сфер жизни людей с инвалидностью.

На мастер-классах и интерактивах каждый найдет себе занятие по интересам: спортивные игры, лечебная физкультура, творческие мастерские, развивающие занятия.

Тюменцев ждут мотивационные лекции, для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, пройдут лекции от ведущих практиков по психологии, неврологии, сексологии.

Форум-выставка пройдет с 10.30 до 15.00 в Легкоатлетическом манеже. Вход свободный. Организаторы мероприятия — департамент социального развития Тюменской области и Областной центр реабилитации инвалидов.