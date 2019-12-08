Мастер-классы по оказанию первой помощи в экстренных ситуациях пройдут в Тюмени

Волонтеры проекта Team Force реализуют проект по подготовке тюменцев к чрезвычайным ситуациям. Для желающих проведут мастер-классы от спасателей и фельдшеров по оказанию первой помощи при ДТП, ожогах и поражениях током.

Инициатива принадлежит известному в регионе общественнику Николай Петренко. Идея возникла после того, как он стал свидетелем неподготовленности волонтеров и организаторов городских мероприятий. Один из примеров - проведение фестиваля "Жара" в 2018 году, когда внезапно налетевший ураганный ветер сносил и переворачивал шатры, установленные на площади 400-летия Тюмени.

"Люди, которых мы обучим, будут не просто волонтерами в привычном понимании слова. Это будут профессионалы, способные создать консультационный и координационный центр для организаторов мероприятий, способные видеть проблемы и предупреждать вред, который могли бы получить люди при возникновении нештатных ситуаций", - прокомментировал Николай Петренко.

Подготовку в формате мастер-классов будут проводить сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области и городской станции скорой медицинской помощи. Финальным станет конкурс профессионального мастерства, в котором можно будет проверить полученные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. На курсы могут прийти любые желающие, участие бесплатное, пишет ИА "Тюменская линия".