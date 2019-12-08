В Тюмени сократились жалобы на сбор денег на новогодние подарки в детсадах и школах

В Тюмени за последние два года существенно сократились жалобы в департамент образования администрации города на денежные поборы, которые проводят в детских садах и школах на покупку новогодних подарков детям или педагогам. По информации ведомства, поступают лишь единичные звонки, но информация не подтверждается.

Насколько законным является сбор денег на подарки детям к Новому году – один из самых волнующих для родителей. Еще 3-4 года назад обращений по этому поводу было значительно больше. Существенную роль в уменьшении количества жалоб сыграла разъяснительная работа: в садах и школах на родительских собраниях представители администрации учреждений и педагоги регулярно проговаривают, что необходимости в сборе средств нет. А вот если просьбы или пожелания от сотрудников все-таки поступают, родителям рекомендуют обратиться к заведующему (если речь о детском саде) или директору (если речь о школе) и сообщить об этом, пишет "Мегатюмень".

В письме Минобрнауки РФ "О недопущении незаконных сборов денежных средств" говорится, что родители вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной организации, в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе, но вот потратят ли их садик или школа на подарки, не известно.

Департамент образования администрации Тюмени напоминает, что для каждого ребенка поздравление, тем более в детском саду или школе, когда он находится в среде своих ровесников, - это особенное событие. Ситуация, когда Дед Мороз вручает подарки всем, кроме одного или нескольких детей (чьи родители на сдали деньги), может негативно сказаться на их психологическом состоянии. Поэтому нужно уважать интересы и возможности всех родителей. Отметим, тюменские детские сады самостоятельно подготовили подарки для всех своих воспитанников.