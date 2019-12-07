Тюменские одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение

Выпускники одиннадцатых классов тюменских школ написали на этой неделе итоговое сочинение, которое является важным этапом на пути к получению аттестата. Зачет по нему дает допуск к единому государственному экзамену, отмечают в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

Ребятам нужно было выбрать одну из пяти предложенных тем и изложить свои мысли в 350 и более слов. Темы стали известны за 15 минут до старта, а вот направления - еще в начале учебного года.

Так, в этом году выпускники могли порассуждать над силой веры, отличием смирения от покорности, словами Пьера Безухова "Надо жить, надо любить, надо верить", а также над вопросом: "Почему так трудно отвечать добром на зло?".

Пользоваться дополнительными материалами выпускникам запрещено, даже за фрагмент плагиата можно отправиться на пересдачу.

Чтобы получить хороший результат, им нужно было показать умение аргументировать свою точку зрения, подкреплять аргументы примерами из художественной литературы, продемонстрировать свою грамотность (избежать речевых и орфографических ошибок).

Добавим, что результаты выпускники узнают до Нового года. Те, кто по каким-то причинам не получат "зачёт" в декабре, смогут написать сочинение 5 февраля или 6 мая.