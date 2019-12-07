Дети с ОВЗ представят тюменцам свой спектакль

Необычный спектакль, поставленный с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, представят зрителям 12 декабря в тюменском дворце творчества и спорта "Пионер".

Работа над спектаклем длилась более трех месяцев. все это время наставники обучали ребят актерскому мастерству, сценической речи и пластике.

"Мы хотели адаптировать и социализировать детей в обществе, поэтому театральное искусство выбрали неслучайно. Сюда входят танцы, хореография, пластика, здесь можно почувствовать самих педагогов, которые работают с ребятами. Это для нас было очень важно", – рассказала наставник проекта Наталья Лагун журналисту Moi-portal.ru.

Результаты детей и их наставников можно будет увидеть в четверг, 12 декабря. На сцене "Пионера" в 18:00 состоится показ адаптивного спектакля по мотивам сказок К.И. Чуковского.

"В будущем эти дети будут частью нашей большой актёрской школы", – добавила Наталья Лагун.