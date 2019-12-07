Иностранные студенты познакомились с Тюменской областью

| Фото: мультицентр "Моя территория"

Тюмень в пятый раз приняла областной этап Стэнфордского российско-американского форума, участниками которого стали 60 студентов из России, США, Великобритании и других стран. За три дня они успели посетить тюменские предприятия и музеи, побывать в Тобольске и встретиться с губернатором Александром Моором.

"Вот уже пять лет мы успешно принимаем студентов Йельского, Гарвардского, Оксфордского, Кембриджского, других ведущих университетов мира. Мы рады предложить новые пути межнационального сотрудничества", – сообщил организатор форума Павел Якушев.

Стэнфордский форум проходит в России с 2008 года. Его цель – поддерживать и укреплять совместную работу нашей страны и США в областях взаимных интересов. Начинается форум недельной конференцией в Москве, на которой участники встречаются с известными политиками, бизнесменами и общественниками.

Впервые региональный этап форума Тюмень приняла в 2015 году, с того времени областную столицу посетили более 200 иностранных студентов и аспирантов. В ходе поездок они заряжаются энергией для новых проектов по геополитике, экономике и даже космическим технологиям, сообщает "Тюменская область сегодня".