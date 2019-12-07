Население Тюменской области выросло на 19 тысяч человек

Фото: Таисия Дикарева

Более 1,5 миллиона человек проживают в Тюменской области по данным на 1 октября 2019 года, что на 19,4 тысячи больше, чем год назад. Такие данные приводит "Вслух.ру", ссылаясь на доклады Тюменьстата.

С начала года в Тюменскую область переехало на ПМЖ более 48 тысяч человек, в том числе 40 тысяч жителей из других регионов России и 8 тысяч иностранцев. Из иностранцев 568 мигрантов прибыли из дальнего зарубежья, 7 тысяч 742 человека - из стран СНГ.

За этот же период 36 тысяч 189 жителей покинули Тюменскую область. 33 тысячи 807 человек предпочли другие регионы, 2 тысячи 382 человека - другие страны. При этом 325 человек эмигрировали в дальнее зарубежье, 2 тысячи 57 человек - в страны СНГ.

Для сравнения: в 2018 году за 9 месяцев в Тюменскую область переехало 49 тысяч 536 человек, в том числе 42 тысячи 253 человека — из других регионов. В доле иностранцев 432 гражданина - из дальнего зарубежья (то есть нынче наблюдается прирост).

Покинули регион 37 тысяч 561 человек, в том числе 34 тысячи 421 - обосновались на территории России. В 2018 году была выше международная миграция - тогда 3140 человек поменяли место жительства. Сокращение в 2019 году произошло за счет уменьшения переезжающих в страны СНГ: год назад эмигрировали 2713 человек.

За январь-сентябрь 2019 года миграционный прирост составил 12 тысяч 239 человек. Естественный прирост - 2 тысячи 362 человека. В области за этот период родилось 14 тысяч 546 малышей. 12 тысяч 184 человека умерли. Среди причин смерти самая распространенная - 5 тысяч 468 случаев - болезни системы кровообращения. На втором месте - 1743 случая - от новообразований.