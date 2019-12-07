Сотрудники 17 тюменских предприятий пройдут обучение в рамках нацпроекта

17:07 07 декабря 2019
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pixabay.com

В рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" работники 17 предприятий тюменской области пройдут обучение по программам, выбранным работодателями, рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения Тюменской области.

В соответствии с договорами, заключенными с центром занятости населения, затраты на организацию обучения работодателям возмещаются. Максимальный размер такого возмещения составляет до 60 тысяч рублей за 2 месяца обучения одного человека.

Одним из участников программы стал Западносибирский завод блочного технологического оборудования. Предприятие направило на обучение 76 человек – в их числе инженерно-технические работники и сотрудники отдела сбыта.

Всего с начала 2019 года завершили обучение 834 человека по таким профессиям, как наладчик станков, резчик по металлу, слесарь механосборочных работ, бухгалтер, экономист, специалист по охране труда и другие. Сейчас учатся еще 579 работников.

Теги: обучение , предприятия , работа , трудоустройство
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