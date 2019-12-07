Тюменскую молодежь предостерегают от зимней болезни

припуханий, которые расположены чаще всего на открытых частях тела: на пальцах рук, кончике носа, щеках, ушных раковинах, пятках и оголенных щиколотках, если подростки ходят с подвернутыми джинсами. Участки припухания при ознобышах после согревания вызывают интенсивный зуд, позже - жжение и боль. Когда больной ложится в постель и тепло укрывается, зуд может становиться особенно сильным.

Ознобление кожи появляется от длительного воздействия низкой температуры в осенне-зимний период, причем не обязательно температуры ниже 0° C, а нередко и плюсовой в сочетании с повышенной влажностью окружающей среды.

По данным областного департамента здравоохранения, ежегодно в осенне-зимний период к врачам-дерматологам Тюменского областного кожно-венерологического диспансера с таким заболеванием обращается немало пациентов.

Для избавления от болезни необходимо достаточное и полноценное питание, ношение в холодное время года теплых, нетесных вещей (особенно на руки и ноги). Открытые участки кожи перед выходом на холод рекомендуется смазывать жирными кремами. Детям перед прогулкой смазывать личико детским кремом без содержания воды. Профилактикой обострений ознобышей служат закаливание, занятия физкультурой и спортом.

Медикаментозное лечение, как прием лекарственных препаратов внутрь, так и наружное мазевое, назначит врач-дерматолог.