Тюменцы смогут получать ежемесячные выплаты из маткапитала до трехлетия ребенка

С 1 января 2020 года право на получение выплаты из средств материнского семейного капитала получат семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания. Сейчас такую возможность имеют граждане, чей доход не превышает 1,5-кратную величину.

Порог нуждаемости будет увеличен, а это позволит большему числу семей округа обратиться за выплатой. Также увеличится срок, в течение которого семья сможет получать ежемесячную выплату. Сейчас средства выплачиваются семье до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года. С 2020 года это право будет предоставлено до достижения вторым ребёнком возраста 3 лет, сообщает пресс-служба ОПФР по Тюменской области.

Ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется семьям с низкими доходами, в которых, начиная с 1 января 2018 года, родился или был усыновлен второй ребенок. В 2019 году право на получение выплаты имеют семьи, в которых ежемесячный среднедушевой доход на каждого члена семьи, включая второго ребёнка, не превышает 17013 рублей. В 2020 году выплата будет осуществляться, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 24138 рублей в месяц на каждого члена семьи. Размер ежемесячной выплаты составит 11632 рубля.