В Тюменском драмтеатре состоялся предпоказ спектакля "Иванов"

Фото: ТКТО

Предпоказ прошел за день до официальной премьеры. Режиссер спектакля Данил Чащин перед началом первого акта поприветствовал журналистов и друзей театра, настроил их на просмотр и присоединился к зрителям на ближайшие полтора часа.

Режиссер "Иванова" Данил Чащин запомнился тюменской публике благодаря нашумевшей постановке "Молодость". Именно этот спектакль впервые в истории нашего региона принес ТБДТ целых пять номинаций на театральную премию "Золотая маска".

Но сейчас речь, конечно, пойдет не об этом, потому что "Иванов" – совершенно отдельная самодостаточная история. Одноименная пьеса Антона Чехова на сцене Тюменской драмы заиграла новыми красками.

Об актуальности постановки спорить невозможно – в каждом из современных людей есть какая-то часть того самого Иванова. У любого человека в жизни бывают периоды, когда все становится не в радость, и мы не в состоянии понимать и контролировать самих себя. Цитируя самого Чехова: "Человек не хозяин своим чувствам".

В спектаклях Данила Чащина прослеживается определенный стиль. Внимательный зритель может обратить внимание на некоторые сходства с "Молодостью". Даже до начала первого акта мы вместо привычных звонков слышим неожиданную композицию. В "Молодости" это песня "Дельтаплан", а в "Иванове" марш Мендельсона.

Спектакль – это целый мир, где каждая деталь имеет значение. Хочется отметить превосходную работу не только режиссера, но и постановочной группы: художник – постановщик Дмитрий Горбас, художник по костюмам Юлия Ветрова, режиссер по пластике Николай Реутов, художник мультимедиа Михаил Заиканов, художник по свету – Арсений Радьков, помощник режиссера – Нина Чернявская.

Благодаря стараниям целой команды тюменские зрители получили возможность увидеть "Иванова" таким, каким его хотел показать режиссер. Данил Чащин акцентирует внимание на том, что правильная постановка ударения в фамилии главного героя ИвАнов. Однако на протяжении спектакля мы наблюдаем за метаморфозами персонажа и по окончанию понимаем, что особенного в нем ничего и нет – он обычный ИванОв, который жил, любил (любил ли?) и перестал хоть что-то чувствовать.

На предпоказе главную мужскую роль исполнял Сергей Скобелев. Многолетний опыт актера помогает ему мастерски перевоплощаться в персонажей с самыми разными типажами. Иванов в его исполнении очень наполнен, гармоничен. Мы наблюдаем за его бессилием – он не властен даже над собой, своими мыслями и порывами. Он пытается выкарабкаться из этого состояния, избавиться от душевного смятения и апатии ко всему живому, но его окружение делает все возможное, чтобы этого не случилось. Намеренно или случайно? Не имеет значения – но каждый давит, каждый довлеет и чего-то требует от человека, который потерял ко всему происходящему интерес.

Главную женскую роль сыграла Марина Кошеляева. Актриса работает в тюменской труппе первый сезон, это ее первая главная роль на сцене ТБДТ. И это совершенно незаметно – девушка настолько гармонично выглядит на сцене, прекрасно справляется с задачами режиссера и показывает нам свою, трепетную и женственную юную Сашу Лебедеву. Которая является одним из самых светлых мгновений в жизни Николая Иванова. Она его любит, но любит такой нездоровой любовью, жертвенной, самоотверженной. Девушка готова все силы отдать, чтобы Иванов снова почувствовал интерес к жизни и понял, что счастье есть. Его не может не быть. Ее стремление, вера во все самое прекрасное закрывает глаза на многие обстоятельства и поступки ее возлюбленного.

Каким может быть конец этой истории? Иванов пробует докричаться до людей, но голоса его никто не слышит. Самый сильный, самый болезненный крик застревает в душе, сковывает голосовые связки. И Николай Иванов находит свой собственный способ успокоить метущуюся душу. Простой это способ или наоборот сложный? Единственный возможный или только следствие неправильного выбора из множества вариантов? Решает каждый для себя.

Во втором составе главные роли исполняют Александр Тихонов и Софья Илюшина. Увидеть их на сцене тюменские зрители смогут уже сегодня, 6 декабря. Свободные места еще есть, успевайте приобрести билеты.

Следующие показы состоятся 7 и 8 декабря. По предварительной информации, в главных ролях вновь будут Сергей Скобелев и Марина Кошеляева.

Ирина Алькаева