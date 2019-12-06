С начала года в ДТП на тюменских дорогах пострадали 422 ребенка

В 2019 году в регионе было зарегистрировано 380 ДТП с участием детей. За весь предыдущий год зафиксировано 267 таких инцидентов.

При этом выросло и число пострадавших детей. За 10 месяцев 2019 года в ДТП пострадало 422 ребенка, тогда как в 2018 году — 301. Такие данные были озвучены на заседании заседание межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов.

В дорожных авариях пострадали 225 детей-пассажиров, 133 ребенка-пешехода, 50 велосипедистов и 14 несовершеннолетних, управлявших механическими транспортными средствами. 4 несовершеннолетних в результате ДТП погибли.

Рост ДТП с участием детей зарегистрирован в Тюмени, Ишиме и Ялуторовске, в Абатском, Бердюжском, Вагайском, Заводоуковском, Ишимском, Тобольском, Уватском и Упоровском муниципальных районах. 71,6% (272) ДТП с пострадавшими детьми совершены по вине водителей транспортных средств.

Основные причины таких ДТП — это нарушение очередности проезда, превышение скорости движения, несоблюдение дистанции и выезд на полосу встречного движения.