В Комсомольском сквере пройдет парад саней

14:02 06 декабря 2019
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sun9-56.userapi.com
| Фото: sun9-56.userapi.com

Организаторы предновогоднего уличного праздника "Самый лучший Новый год" ждут горожан днем 21 декабря в сквере "Комсомольский". Пришедшим обещают зимние забавы, фото на память, театральное представление и "Чудо сани". 

По периметру сквера Комсомольского расположатся разнообразные интерактивные площадки, и каждый сможет попробовать себя в роли новогодних волшебников, принять участие в активных зимних забавах, сделать памятное фото на фоне "Северного сияния" и многое другое.

Театрализованная праздничная программа пройдет на главной сценической площадке. В гости к Деду Морозу и Снегурочке придут два необычных персонажа: Снежок и Смешок (фьёки).

Зрелищным событием дня станет парад саней "Чудо сани". Участники парада продемонстрируют всем свой оригинальный взгляд на украшение самого популярного зимнего транспорта, сообщили в ДК "Поиск".

Участие для всех бесплатное, начало в 13:00.
 
 
 
 
 

Теги: Дед Мороз , Новый год , праздники
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