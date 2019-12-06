В Комсомольском сквере пройдет парад саней

Организаторы предновогоднего уличного праздника "Самый лучший Новый год" ждут горожан днем 21 декабря в сквере "Комсомольский". Пришедшим обещают зимние забавы, фото на память, театральное представление и "Чудо сани".

По периметру сквера Комсомольского расположатся разнообразные интерактивные площадки, и каждый сможет попробовать себя в роли новогодних волшебников, принять участие в активных зимних забавах, сделать памятное фото на фоне "Северного сияния" и многое другое.

Театрализованная праздничная программа пройдет на главной сценической площадке. В гости к Деду Морозу и Снегурочке придут два необычных персонажа: Снежок и Смешок (фьёки).

Зрелищным событием дня станет парад саней "Чудо сани". Участники парада продемонстрируют всем свой оригинальный взгляд на украшение самого популярного зимнего транспорта, сообщили в ДК "Поиск".

Участие для всех бесплатное, начало в 13:00.









