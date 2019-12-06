В Тюмени задержали три десятка должников по алиментам

В областном центре в ходе рейдов за нынешний месяц судебные приставы задержали и доставили в отдел по взысканию алиментных платежей 32 должников.

На них были составлены административные протоколы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

"Наказание по данной статье предполагает обязательные работы на срок до 150 часов либо административный арест — от 10 до 15 суток, а также наложение административного штрафа в размере 20 тыс. руб. Дальнейший отказ в выплате алиментов влечет за собой уже уголовную ответственность", — напоминают в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

В случае выявления неуплаты алиментов в течение двух и более месяцев судебные приставы могут задерживать и самостоятельно доставлять в отдел лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство, для составления протокола об административном нарушении.