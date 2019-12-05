Из Тюмени могут пустить "Ласточку" в Ишим и Омск

Перспективы сотрудничества накануне обсудили начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Иван Колесников и губернатор Тюменской области Александр Моор.

С 9 декабря 2019 года между Тюменью и Екатеринбургом в формате "Дневного экспресса" начнет курсировать электропоезд "Ласточка". В следующем году планируется запуск вечерней электрички из Тюмени в Екатеринбург. По сообщению пресс-службы Тюменского региона СвЖД, прорабатываются перспективы запуска "Ласточек" и по другим востребованным межрегиональным и внутриобластным маршрутам: Тюмень — Омск и Тюмень — Вагай — Ишим.

Напомним, "Ласточка" (№811) будет отправляться в 06:49 из Тюмени и прибывать в Екатеринбург в 11:49 (через 5 часов). Из Екатеринбурга (№814) отправление в 17:48, прибытие в Тюмень в 22:18 (в пути 4 часа 30 минут). Стоимость проезда в направлении Екатеринбург — Тюмень составит 938 рублей.