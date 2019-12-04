В Тюмени оцифровали библиотеку купца Чукмалдина

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В библиотечно-музейном комплексе ТюмГУ завершена оцифровка книжной коллекции тюменского и московского купца Николая Чукмалдина. Работа по оцифровке заняла более двух лет.

Книжная коллекция известного сибирского просветителя и библиофила находится в фонде редких книг библиотечно-музейного комплекса, там хранится 110 экземпляров. Хронологически коллекция охватывает период с 1860 по 1899 годы, а тематически включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, книги по истории, литературоведению, философии, искусству, географии. В коллекции есть конволюты — сборники, составленные Чукмалдиным из различных самостоятельных изданий и переплетенные в один том.

"Идентификация изданий чукмалдиновской коллекции осуществляется по наличию владельческих переплетов, на нижней части корешка которых проставлен шрифтовой экслибрис методом тиснения на коже инициалов владельца коллекции – "Н.Ч."", — сообщают в библиотечно-музейном комплексе.

Ознакомиться с книжной коллекцией можно на сайте.