Исторический центр Ишима предлагают реконструировать

Команда института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета внесла предложения по реновации значимых фрагментов исторического центра Ишима. Работа ведется в рамках проекта "Разработка архитектурного историко-культурного и природного туристического каркаса региона".

Задача архитекторов — помочь жителям и гостям запечатлеть в памяти образ города. "Нам нужно создать такую инфраструктуру, которая позволит сохранить память и связать историю с настоящим", — сказал один из разработчиков проекта, доцент кафедры дизайна архитектурной среды ТИУ Андрей Фёдоров.

Работа тюменских архитекторов коснулась исторической части Ишима: Соборной площади, Центральной части и станционного комплекса, имеющих уникальный вид, культурную и художественно-эстетическую значимость. По мнению проектной группы, к инвестиционно привлекательным объектам относятся обувная фабрика и торговые ряды, Ишимский музейный комплекс П.П. Ершова, Детский центр хореографического искусства. В ТИУ предлагают создать на месте действующей парковки в центре Ишима концертно-танцевального комплекс.

Реновации коснулись набережной Ишима и территории казенного винного склада, который находится в плачевном состоянии. Также, по словам Андрея Фёдорова, внимание следует обратить на улицы Береговая и Пролетарская, территорию которых стоит сделать исключительно пешеходными.

Как сообщили в пресс-службе вуза, источниками для инвестирования данных проектов могут стать частные средства, благотворительность, инвестиции в партнёрстве с областными государственными органами, в том числе занимающиеся туризмом.