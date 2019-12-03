Студенты из Стэнфорда и Кембриджа побывали в Тюмени и Тобольске

Шестьдесят студентов из России, США, Великобритании и других стран познакомились с историей, экономикой и культурой Тюменской области. На четвертый Стэнфордский форум для сбора материалов для исследований в Тюмень прибыли аспиранты МГИМО, ВШЭ, Стэнфордского, Гарвардского, Йельского, Оксфордского Кембриджского и других высших заведений.

Участники форума посетили и познакомились с работой Aggreko, Шлюмберже, Этнографического центра коренных малочисленных народов Севера, UTair, Школы перспективных исследований ТюмГУ. Аспиранты встретились с губернатором Тюменской области Александром Моором и обсудили дальнейшие перспективы культурного и научного обмена.

Завершающим мероприятием трехдневной программы стала поездка в Тобольск. Студенты побывали на экскурсии в СИБУРе, посетили музей семьи Николая II, побывали в Тобольском кремле и на мастер-классе по традиционному декорированию деревянных изделий.