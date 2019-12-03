Тюменский школьник выиграл крупную олимпиаду по экспериментальной физике

Фото: пресс-служба департамент образования и науки Тюменской области

Абсолютным победителем среди десятиклассников на Международной олимпиаде по экспериментальной физике IEPhO (International Experimental Physics Olympiad) стал ученик областной физико-математической школы Ильяс Гарифханов.

Олимпиада состояла из трех туров, каждый длился 5 часов и включал две экспериментальные задачи. Работы оценивало международное жюри.

"Ученики физико-математической школы Тюменской области обошли всех московских ребят, уступив только ученикам из Санкт-Петербурга. Тюменцы завоевали 8 серебряных и бронзовых медалей и тем самым обеспечили себе второе место в командном зачете", — рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

Олимпиада прошла с 23 по 30 ноября в Минске. В этом году соревнования объединили 400 участников из шести стран. International Experimental Physics Olympiad — единственная в мире международная олимпиада по экспериментальной физике, которая проводится ежегодно в разных регионах России и Белоруссии.