Тюменский школьник выиграл крупную олимпиаду по экспериментальной физике

Абсолютным победителем среди десятиклассников на Международной олимпиаде по экспериментальной физике IEPhO (International Experimental Physics Olympiad) стал ученик областной физико-математической школы Ильяс Гарифханов.
Олимпиада состояла из трех туров, каждый длился 5 часов и включал две экспериментальные задачи. Работы оценивало международное жюри.
"Ученики физико-математической школы Тюменской области обошли всех московских ребят, уступив только ученикам из Санкт-Петербурга. Тюменцы завоевали 8 серебряных и бронзовых медалей и тем самым обеспечили себе второе место в командном зачете", — рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.
Олимпиада прошла с 23 по 30 ноября в Минске. В этом году соревнования объединили 400 участников из шести стран. International Experimental Physics Olympiad — единственная в мире международная олимпиада по экспериментальной физике, которая проводится ежегодно в разных регионах России и Белоруссии.
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