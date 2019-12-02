Роль наставничества в повышении производительности труда обсудили на всероссийском Конгрессе наставников в Тюмени

Фото предоставлено организаторами Конгресса наставников в Тюмени

В третий раз представители крупнейших нефтяных и производственных предприятий из разных регионов страны собрались в Тюмени для обсуждения темы: "Наставничество 2.0: Производительность и качество".

В приветственном обращении Владимир Сысоев, заместитель Губернатора ТО отметил: "От лица Правительства и Губернатора Тюменской области приветствую организаторов и участников III открытого конгресса наставников России. Отрадно, что уже третий год подряд данный Конгресс проходит на территории Тюменской области. Мы стали первой региональной площадкой, на которой была поднята тема наставничества и благодарим за доверие представителей тех регионов, которые поддержали нас в этой инициативе. С каждым годом количество регионов - участников Конгресса становится все больше. Тема наставничества пронизывает технологии повышения производительности труда, и находит свое применение в концепции бережливого производства. Развитие движения наставничества способствует достижению целей "майских" Указов Президента Российской Федерации".

Участие в Конгрессе приняли представители 23 регионов страны, 297 уникальных участников в статусе управляющих директоров, руководителей территориальных филиалов, служб управления персоналом и служб безопасности, центров наставничества на предприятиях или действующих наставников крупных федеральных компаний.