Доставать монетку из годовалого тюменца пришлось хирургу

В Тюмени срочная помощь медиков понадобилась малышу, случайно проглотившему рубль.

Мама годовалого мальчика решила накормить его грудным молоком, но он начал капризничать и отказываться от еды. Это насторожило женщину, от старших детей она узнала, что причиной этому — съеденная монета.

"Охваченная страхом женщина сообщила диспетчеру скорой помощи, что ее сын подавился и плачет. К счастью, ребенок не закашливался и не синел", — рассказали в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

Прибывшая на место бригада детской реанимации при осмотре зева и ротоглотки инородного тела не обнаружила. В больнице маленького пациента передали хирургу. Монету извлекли из пищевода мальчика.

По словам врача скорой помощи, если монетка застряла в пищеводе, ребенок будет отказываться от питья и еды. "Если монетка прошла в желудок, ребенок будет пить и есть, однако это не исключает развития опасных состояний: она может окислиться и вызвать ожоги, пролежни, повреждения слизистой полости желудка. Если попадет в кишечник, может вызвать кишечную непроходимость и привести к тяжелому осложнению, при котором вероятно удаление части кишечника, предупреждают специалисты.

При любом подозрении, что ребенок что-то несъедобное проглотил, необходимо обратиться в медицинское учреждение, где сделают снимок и определят, на каком уровне находится инородное тело.