Психологи дают советы тюменским родителям о детских подарках на Новый год

Тюменские психологи подготовили несколько советов, как родителям не ошибиться с выбором новогоднего подарка для детей.

Эксперты не рекомендуют угрожать ребенку отсутствием подарка в случае плохого поведения. Новый год у каждого малыша связан с чудом, и долг каждого родителя – не разрушить детские надежды. При этом желания должны быть реальны и осуществимы.

"Если ребенок попросил что-то нереальное, можно порассуждать, что Дед Мороз не может выполнить все желания деток. Или найти причину, по которой ребенок не готов к такому подарку. Можно даже сделать так, что малыш получит записку об этом от новогоднего волшебника. В письме можно предложить выбрать из двух-трех позиций, но не больше, потому что детям всегда сложно делать выбор", - прокомментировала тюменский психолог Алена Нестерова.

Не следует дарить детям вещи, практичность которых осознают только взрослые. Например, неудачным выбором может стать одежда или что-то из мебели.

"В одной семье родители подарили подростку на Новый год пластиковое окно, потому что как раз накануне праздника делали ремонт. Однако ребенок, пусть уже и школьник, не оценил практичность родителей, что стало причиной семейного конфликта, с которым мы работали спустя целых полгода после новогоднего торжества", - поделилась реальным случаем психолог.

Хорошим вариантом для новогоднего подарка станут развивающие игрушки по возрасту. Кроме того, ребенок должен хотеть получить этот подарок. Чтобы узнать пожелания дочери или сына, можно завести специальный журнал, где каждый член семьи может написать свои потребности и красочно оформить. Такой подход интересен еще и тем, что ребенок увидит: свои мечты и желания у родителей тоже есть, пишет "Тюменская область сегодня".