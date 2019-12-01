Тюменские кардиохирурги проводят сложные операции новорожденным детям

Кардиохирурги тюменской Областной клинической больницы №1 применяют в своей практике уникальные технологии, которые позволяют проводить операции даже новорожденным детям. Подобные в России используют еще лишь в двух клиниках.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ №1, к таким технологиям относится, к примеру, стентирование выводного отдела правого желудочка и легочной артерии при критических "синих" пороках сердца у новорожденных. С таким диагнозом в больницу на второй день после рождения поступила девочка с весом всего 1800 граммов. Кровь из сердца в легкие практически не поступала, и ребенок мог умереть в любую минуту. Открытую операцию малыш мог просто не перенести, и врачи решили делать операцию в два этапа по технологии стентирования.

На первом этапе, когда легочную артерию расширили с помощью стента, у младенца наметились явные улучшения. Второй этап проводили позже, когда девочка подросла и могла выдержать открытое вмешательство. Детские кардиохирурги убрали стент и мастерски выполнили радикальную операцию. Сейчас ребенок проходит послеоперационное восстановление.

"Мы стараемся все делать в интересах здоровья детей. Особое внимание уделяем недоношенным детям и детям с дефицитом массы тела. Так как у ребенка в таких случаях болеет не только сердце, но и весь организм. Большая роль отводится последующему выхаживанию ребенка. Благодаря командной работе нам удается спасать малышей даже в самых критических ситуациях. И мы не планируем останавливаться", - прокомментировал заведующий отделением кардиохирургии №2 ОКБ № 1 Кирилл Горбатиков.