Тюменские врачи напоминают меры профилактики аллергии на холод

При минусовых температурах на улице некоторые тюменцы страдают от холодовой аллергии. Она проявляется при охлаждении организма в виде крапивницы, красных или бордовых пятен на теле, может сопровождаться зудом и припухлостью рук и пальцев.

Чаще всего аллергия на холод проявляется при температуре от +4 градусов Цельсия и ниже.

Специфических медикаментов для лечения такой аллергии в медицинской практике нет, меры профилактики и способы лечению применяют такие же, как при других видах аллергии.

Так, следует пройти обследование, найти слабые места в организме и понять, почему иммунитет не срабатывает и не защищает от воздействия холода. Затем, необходимо вылечить все уже имеющиеся заболевания и повысить свой иммунитет, отмечают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Специалисты также дают рекомендации для профилактики аллергии на холод: так, на улице стараться дышать только через нос, сводя время пребывания на морозе до минимума. Перед выходом из дома за 20-30 минут наносить на открытие участки тела (лицо и кожа) защитные крема, на губы – гигиеническую помаду. Не следует употреблять холодные напитки и продукты питания, а также умываться и мыть руки ледяной водой. При значительном недомогании можно воспользоваться антигистаминными препаратами, обязательно по показаниям врача.

В ежедневном рационе должны присутствовать продукты, которые содержат масла: орехи, жирная рыба, оливковое масло. Одежду следует выбирать из натуральных материалов, обувь и перчатки - на натуральном меху. На морозе и при сильном ветре руки следует закрывать перчатками, а лицо капюшоном, высоким воротником и широким шарфом, пишет "Мегатюмень".