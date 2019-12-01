Дети-инвалиды в Тюменском районе получат помощь благодаря грантовой поддержке

Проект "Дойти до каждого" комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района по итогам конкурса получил грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря реализации инициативу всестороннюю помощь смогут получить 30 детей-инвалидов.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, учреждение направит финансовую поддержку на обслуживание детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, речевых и коммуникативных функций. Участниками программы станут дети-инвалиды, которые не могут по каким-то причинам посещать реабилитационные центры. Их родители получат знания, опыт, практику по проведению реабилитации дома.

За счет гранта планируется внедрить новую технологию "Эрготерапия", которая поможет людям с различными физическими или психическими нарушениями достичь максимально возможной независимости от окружающих в повседневной жизни. Кроме того, авторы проекта собираются приобрести и использовать современное оборудование: комплекс Амалтея, слухоречевой тренажёр ИНОН-М, систему "РуЛисен" (Rulisten).

В рамках проекта "Дойти до каждого" будет внедрена программа "Друзья в каждый дом". Она представляет собой обучение детей толерантному отношению к проблемам детей-инвалидов, развитию навыков групповой деятельности у ребят с тяжелыми множественными нарушениями в развитии. Проект будет реализован с 1 апреля 2020 года до конца сентября 2021 года.