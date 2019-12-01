Тюменским собаководам дают советы по уходу за питомцами зимой

Специалисты дают рекомендации тюменских собаководам по уходу за домашними питомцами в холодное время года. Главное, что следует знать: с собакой следует гулять при любых погодных условиях, даже в сильный мороз, ледяной дождь или слякоть.

Как отметил руководитель Центра спортивного собаководства Александр Кротов, продолжительность и количество прогулок в первую очередь зависят от породы собаки, ее темперамента, длины шерсти, возраста. Но в любом случае сидеть целыми днями в квартире животное не может и не должно. На прогулке зимой желательно не просто стоять у подъезда, на площадке для выгула или медленно прогуливаться вдоль домов, а устроить собаке кросс, активные игры, пробежку, чтобы животное не замерзло. Для мерзнущих и короткошерстных собак в специальных магазинах можно приобрести теплые комбинезоны, штаны, куртку и другую одежду, которая поможет уберечь от переохлаждения.

Кроме того, следует усилить питание собак, которые живут на улицах, во дворах коттеджей или на дачных участках, ведь питомцам требуются дополнительные силы и энергия, чтобы пережить минусовые температуры. Для собак, которые живут в квартире и гуляют на улице непродолжительное время 1-3 раза в день рацион можно оставить прежним, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Эксперты также рекомендуют защищать лапы питомцев в тех случаях, когда прогулки проходят по дорогам, где применяются реагенты. Для этого можно приобрести специальные башмаки, благодаря которым четвероногим не будут страшны ни холодный снег, ни химия на городских тротуарах.