Тюменским собаководам дают советы по уходу за питомцами зимой

08:21 01 декабря 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Специалисты дают рекомендации тюменских собаководам по уходу за домашними питомцами в холодное время года. Главное, что следует знать: с собакой следует гулять при любых погодных условиях, даже в сильный мороз, ледяной дождь или слякоть.

Как отметил руководитель Центра спортивного собаководства Александр Кротов, продолжительность и количество прогулок в первую очередь зависят от породы собаки, ее темперамента, длины шерсти, возраста. Но в любом случае сидеть целыми днями в квартире животное не может и не должно. На прогулке зимой желательно не просто стоять у подъезда, на площадке для выгула или медленно прогуливаться вдоль домов, а устроить собаке кросс, активные игры, пробежку, чтобы животное не замерзло. Для мерзнущих и короткошерстных собак в специальных магазинах можно приобрести теплые комбинезоны, штаны, куртку и другую одежду, которая поможет уберечь от переохлаждения.

Кроме того, следует усилить питание собак, которые живут на улицах, во дворах коттеджей или на дачных участках, ведь питомцам требуются дополнительные силы и энергия, чтобы пережить минусовые температуры. Для собак, которые живут в квартире и гуляют на улице непродолжительное время 1-3 раза в день рацион можно оставить прежним, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Эксперты также рекомендуют защищать лапы питомцев в тех случаях, когда прогулки проходят по дорогам, где применяются реагенты. Для этого можно приобрести специальные башмаки, благодаря которым четвероногим не будут страшны ни холодный снег, ни химия на городских тротуарах.

Теги: домашние животные , питомцы , собаки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2019