Юных тюменцев посвятили в защитники природы

экология

Воспитанников детского сада "Золотая рыбка" в деревне Ушакова Тюменского района посвятили в юные защитники природы, рассказали в пресс-службе администрации Тюменского района.

На встрече с представителями общественного совета при департаменте недропользования и экологии Тюменской области, местного отделения партии "Единая Россия" и районного управления образования участники проекта "Эколята-дошколята" с удовольствием показали свои знания природы, участвовали в викторинах и отгадывали загадки.

Дети делились впечатлениями от обучающих фильмов, предлагали, как предотвратить загрязнение природы. Юные тюменцы решительно высказались за сортировку и вторичную переработку предметов, которые часто выбрасывают.

Ребята основательно подготовились к встрече, презентовав председателю общественного совета при департаменте недропользования и экологии области Александру Чернышеву свои экологические проекты.

Путешествие в царство природы завершилось для ребят приятной частью: их посвятили в "эколята - молодые защитники природы", вручив памятные значки и галстуки. Теперь новоиспеченные эколята будут не только сами заботиться об экологии, но и призывать к этому других. Следующая поездка "десанта" экологов запланирована на 9 декабря. В Каскаре ряды молодых защитников природы пополнят воспитанники детского сада "Золотой ключик".