Музей советской торговли откроется в тюменском ЦУМе

Музей советской торговли откроется в 2020 году в тюменском ЦУМе. Над концепцией работают преподаватели и студенты Тюменского государственного института культуры, рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Наш вуз обладает всеми творческими силами для воплощения этого проекта в жизнь. Для подобного вида музеев сегодня недостаточно просто выставить экспонаты и ходить вокруг них. Он должен быть интересен посетителям разных возрастов, а не только тем, кто любит поностальгировать по прежним временам. Кроме того, совместить художественное пространство с торговым - это интересный опыт, который для Тюменской области будет уникальным", - говорит декан факультета социально-культурных технологий Евгений Акулич.

ЦУМ и находится в историческом месте, и в какой-то мере сам является носителем истории, во всяком случае, ее советского периода. А это немаловажно, ведь в рамках новой музеологии важны исторический, социальный и даже политический контекст.

В самом институте пройдёт конкурс на лучший проект музея советской торговли.

Воплотить концепцию в жизнь поможет сплав опыта и молодости, который в полной мере присущ тюменскому институту культуры. Не сомневаюсь, что совместными усилиями нам удастся создать необычный и привлекательный музей, который с удовольствиям посетят жители города и его гости", - говорит заслуженный работник торговли РФ Наталья Осинцева.