Бердюжская школьная команда КВН вышла в полуфинал Всероссийской юниор-лиги

Третье место заняла команда "Дети РайЦентра" из села Бердюжье Тюменской области в четвертьфинале Всероссийской юниор-лиги КВН, которая прошла в Московском молодежном центре.

На недавней игре бердюжане единственные представляли всю Тюменскую. Лидерами стали москвичи. Тем самым пятиклассники получили путевку в полуфинал – он запланирован на февраль 2020 года в Москве.

"КВН – моя давняя любовь, – рассказала руководитель команды Мария Стасевич, библиограф центральной библиотеки. Помню, как в выходные по вечерам с замиранием сердца садились с подружкой у телевизора и ждали выступление команды "Дети лейтенанта Шмидта".

Придя в Бердюжскую школу педагогом-организатором, Мария Сергеевна и занялась "собственным КВН", а по итогу выпустила три подростковых состава.

"Дети РайЦентра" — ее четвертая по счету команда и впервые – детская. Убедили Стасевич набрать четвероклашек, да еще и одноклассников-отличников-хорошистов, родители – обещали помогать и поддерживать. Подкупило и то, что просились в новый коллектив тройняшки Сергеевы.

Днем рождения команды считается 6 января 2019 года – именно тогда собрались все вместе и набросали план, как расти и покорять высоты собираются.

Занятие с "Детьми" – хобби Стасевич, ее общественная нагрузка. В путешествия по Тюменской области и стране команду отправляют всем миром. То же самое касается пошива костюмов, а они у бердюжан очень стильные, сообщает "Тюменская область сегодня".