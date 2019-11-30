Тюменцев, уже закончивших школу, приглашают сдать ЕГЭ

Выпускники школ прошлых лет уже могут подать документы на сдачу ЕГЭ в 2020 году. Как сообщили "Вслух.ру" в департаменте образования администрации Тюмени, прием заявлений уже начался и продлится до 1 февраля.
Речь идет о тех, кто уже имеет аттестат о среднем образовании, однако с поступлением в вуз не получилось из-за невысокого балла, или абитуриент решил изменить направление профессиональной подготовки. Для данных категорий есть возможность улучшить или получить результаты по основным предметам (русский язык и математика - базовая и профильная), а также предметам по выбору. Ограничений нет.
Экзамены после окончания школы себя оправдывают. Напомним, что в 2019 году две выпускницы прошлых лет сдали на 100 баллов литературу, хотя при выпуске этот предмет не выбирали.
Заявление необходимо подавать лично, предоставив следующие документы:
- оригинал и копию паспорта (2, 3 страница и страница с регистрацией по месту жительства);
- оригинал и копию аттестата о среднем общем образовании;
- оригинал и копию свидетельства о браке (при смене фамилии).
В Тюмени заявления принимают в департаменте образования по адресу: ул. Республики, 17, каб. 208. Обращайтесь с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00. Студенты учреждений СПО подают заявление в учебной части учреждения, в котором проходят обучение.
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